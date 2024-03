Diletta Leotta e le sfide a padel col futuro marito Loris Karius: «Chi è più forte? Ci sono dei video che lo testimoniano...»

Diletta Leotta racconta la sua passione per il padel: «È nata qua a Milano, mi ero trasferita proprio da pochissimo… avevo appena iniziato a lavorare con Sky Sport e con i miei colleghi giornalisti siamo andati a fre una partita di padel. Non pensavo di essere in grado di giocare, ma mi sono divertita tantissimo». Uno sport che l’ha conquistata, tanto da diventare socia del club Padel Palace di Milano, dove lo pratica, impegni permettendo, anche con il compagno, il calciatore Loris Karius con cui a breve convolerà a nozze. «Ma lui è più bravo, lo confesso».

intervista di Claudio Burdi

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 15:01

