Diletta Leotta a lezione di inglese, ma perché l'ha fatto? Il retroscena svelato a Cattelan

di Alessia Di Fiore

Diletta Leotta, ospite a «Stasera C'è Cattelan», ha confessato qual è il vero motivo che l'ha spinta a perfezionare il suo inglese. La giornalista 32enne, noto volto della televisione italiana, ha una relazione con il calciatore tedesco Loris Karius, da cui ad agosto è nata la sua primogenita Aria.

Da poco i due hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e pare che i preparativi del matirmonio siano già in atto. Il presentatore Alessandro Cattelan ha voluto saperne di più e ha mostrato interesse per il grande giorno della coppia: «Ti stai preparando al matrimonio, come va? Tu sei siciliana, il tuo futuro marito è tedesco… come si litiga per il matrimonio in queste due lingue?».



Litigi poliglotti

Ma è stata la risposta della Leotta che ha lasciato tutti di stucco, rivelando che il motivo che l'ha spinta a imparare l'inglese sia stato proprio il «litigare»: «Il litigio è stato quello step che mi ha permesso di imparare l’inglese.

La conduttrice radiofonica racconta del suo rapporto con Karius : «Litighiamo un po’ in inglese, ma il problema è che non so perché, ma quando sei arrabbiato… non so se capita anche a voi, a me viene fuori la radice, che è la Sicilia. Mi viene fuori il siciliano».

In seguito conerma la possibilità che il calciatore, che attualmente gioca in una squadra inglese, venga presto trasferito in Italia: «Speriamo… Io spero che sia vicino Milano, perché il mio centro di vita è qui», afferma la Leotta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA