Diletta Leotta filma i primi passi di Aria e tifa Loris Karius in tv: «Forza papi»

Diletta Leotta sta vivendo un periodo molto felice della propria vita: si sta godendo la sua bambina Aria che, ogni giorno, cresce sempre di più e, poi, l'amore con Loris Karius con il quale si sposerà, anche se, non ha ancora svelato la data del matrimonio.

La conduttrice sportiva di Dazn è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove, ogni giorno, pubblica nuove foto o nuove storie per mostrare ai suoi fan come trascorre le giornate. Così, è successo anche nelle scorse ore, quando Diletta ha registrato dei teneri video in compagnia della sua bambina e del cagnolino Lillo.

Mamma e figlia indossano due piagiami coordinati e la conduttrice ha un sorriso semplicemente radioso. Loris Karius non c'era perché impegnato con la Premier League: nelle scorse ore il Newcastle ha giocato contro l'Arsenal.