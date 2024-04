Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, shopping in ciabatte: «Sono oscene e non contenta ne ha pure "rubate" un paio». Ma non è come sembra

di Redazione web

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono più affiatati che mai. I due, che si sono conosciuti appunto all'interno della casa del Grande Fratello, sono una delle coppie più rodate uscite dal reality e stanno trascorrendo moltissimo tempo insieme. L'imprenditore romano è spesso a Milano dall'influencer e i due si stanno conoscendo anche vivendo insieme la quotidianità (lontano dalle telecamere), apprezzando le piccole cose. Quindi nelle scorse ore, Greta e Sergio hanno deciso di andare a fare shopping perché lei vuole cambiare un po' l'arredamento in casa.

Entrambi hanno filmato la loro "avventura" tra gli scaffali del mobilificio e l'ex gieffino ha scherzato sull'abbigliamento della fidanzata.

Lo shopping di Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti ha postato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui ha spiegato ai suoi fan: «Allora, stamattina io e Sergio abbiamo fatto tantissime commissioni e adesso eccomi qua a vedere mobili perché sto rifacendo una parte di casa e me la vuole rifare Sergio perché lui ama fare queste cose.

Poi, Greta mostra ai suoi follower le ciabatte arancione fluo che indossa e spiega: «Sono venuta qui in ciabatte ma i piedi mi fanno malissimo...». Sergio scherza proprio su questo e dice: «Lei va in giro con un paio di pantofole oscene e, poi, stanca di quelle, "ruba" - ovviamente poi le pagheremo - altre ciabatte da sauna e gira così per i negozi».

La storia di coppia di Greta e Sergio

Infine, per la gioia dei fan Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi hanno registrato una storia di coppia in cui salutano i loro ammiratori in modo scherzoso. I follower dei due hanno fuso i nomi e i cognomi e li hanno soprannominati i "Sergetti".

