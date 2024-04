Sergio D'Ottavi, Stefano Miele deluso: «Ormai sta vivendo la sua vita con Greta». Beatrice Luzzi presto da lui?

di Redazione web

Sergio D'Ottavi e Stefano Miele sono stati due degli ultimi concorrenti entrati all'interno della casa del Grande Fratello e avevano stretto una bella amicizia. Loro due, insieme anche a Beatrice Luzzi, erano riusciti in poco tempo a conquistare il pubblico e molti telespettatori avrebbero voluto tutti e tre in finale. Stefano è stato eliminato durante un televoto ma era fiducioso che avrebbe ritrovato i due amici fuori dal reality show. Lo stilista è rimasto in buoni rapporti con Beatrice ma è un po' deluso da Sergio. Ecco che cos'ha spiegato durante una delle sue ultime dirette social.

La frecciatina di Stefano Miele

Nelle scorse ore, Stefano Miele ha chiacchierato un po' con i suoi fan e una delle domande più insistenti fatte dai suoi follower riguardava proprio Sergio D'Ottavi: "Ma dov'è finito".

L'amicizia con Beatrice Luzzi

Se da una parte Stefano Miele è deluso dal comportamento di Sergio D'Ottavi dall'altra è molto felice della sua amicizia con Beatrice Luzzi. Lo stilista, sempre nella sua ultima diretta, ha fatto sapere che il 13 aprile l'amica arriverà a Milano per trascorrere un po' di tempo in sua compagnia.

