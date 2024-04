Greta Rossetti convince Sergio D'Ottavi a cambiare look: «Non l'ha presa bene, abbiamo litigato ed è ripartito». Ma non è come sembra

di Redazione web

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembrano essere più affiatati che mai. Tra i due ex gieffini c'è sempre stato un grande feeling e i fan lo avevano notato fin da subito. Qualcuno, però, pensava fosse un fuoco di paglia e che, una volta finito il reality, la relazione tra i due non continuasse. Sbagliato: Sergio e Greta continuano a vedersi e, nelle scorse ore, lui ha raggiunto la ragazza a Milano e insieme sono usciti con gli amici, sono andati a cena e... hanno deciso di cambiare il look di Sergio. L'influencer ha convinto il fidanzato a tagliarsi i capelli e il risultato è stato davvero molto apprezzato anche dalle sue follower, oltrechè dal ragazzo che si è detto soddisfatto del nuovo taglio, nonostante fosse davvero affezionato al suo chignon.

Il nuovo look di Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti deve aver fatto saltare dal divano le sue fan quando ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra Sergio D'Ottavi con i capelli corti. I due erano al ristorante e l'influencer ha scritto: «Ragazze, non ci crederete ma ci sono riuscita a fargli tagliare i capelli». Poi, l'ex gieffina pubblica un'altra foto del fidanzato e scrive: «Mamma mia...», aggiungendo l'emoticon di un cuore.

Negli ultimi video pubblicati da Greta, lei e Sergio sono in albergo e l'influencer spiega: «Allora, siete tutte troppo curiose di sapere cosa ne pensi Sergio del suo nuovo look. Niente, si è arrabbiato, ha preso un aereo ed è tornato a Roma. Abbiamo litigato tutto il pomeriggio per farsi sto taglio e, poi, è finita così... L'ho convinto ma non si è piaciuto, quindi, ha cenato e se n'è andato, mi ha abbandonato».

Nella storia Instagram successiva, Greta aggiunge: «Scherzetto! Ma come può andarsene? Non vedeva l'ora di venire e io non vedevo l'ora che arrivasse...

Le parole di Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti, quindi, rivolge la telecamera del suo smartphone verso Sergio D'Ottavi e gli chiede se il nuovo taglio di capelli sia di suo gradimento, l'imprenditore (con un sorriso forzato) risponde: «Sì, sì tutto bellissimo, mi piace». In realtà, al 31enne piace molto il nuovo look.

Mercoledì 3 Aprile 2024

