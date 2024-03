Greta Rossetti, emozione dopo il Grande Fratello: «Continuerò a essere quella che avete conosciuto nella Casa»

di Redazione web

Il Grande Fratello, per Greta Rossetti è stato un vero e proprio viaggio all'interno delle emozioni. La ragazza, infatti, è entrata in gioco il 2 dicembre per il tanto desiderato confronto con Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Nonostante la stranezza iniziale, fra i tre è tornato presto il sereno e dopo l'eliminazione del concorrente dal reality, Greta ha stretto una profonda amicizia con Perla. Il suo cuore, poi, ha cominciato a battere nuovamente per Sergio D'Ottavi con il quale l'intesa è stata forte fin dal primo momento. Inoltre, la gieffina è stata al centro del gossip anche per il flirt (poi, dissipatosi) con Vittorio Menozzi. Con un post su Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta.

Il ringraziamento di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui ringrazia i suoi follower e fan per tutto l'affetto che le hanno dimostrato. Sotto alla foto in cui è sorridente e fuori dalla stazione Centrale a Milano, la ragazza scrive: «Dirvi grazie per tutto il sostegno sarebbe riduttivo.

Greta Rossetti e la storia con Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, durante le ultime settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, si sono completamente lasciati travolgere dai propri sentimenti. Si sono, quindi, avvicinati sempre di più e, ora, la loro conoscenza continuerà anche fuori e, vista l'assenza di telecamere indiscrete, anche in modo più privato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 20:57

