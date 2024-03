Cristina Plevani attacca Perla Vatiero: «Nel premio è incluso uno Zanichelli? Beatrice Luzzi per me è la vincitrice del Grande Fratello» La prima vincitrice del Grande Fratello ha espresso il proprio parere in merito all'ultima vittoria del reality







di Redazione web Perla Vatiero è stata la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. La gieffina è entrata in gioco due mesi dopo rispetto ai coinquilini ma, nonostante questo, è riuscita a conquistare il pubblico del programma e a contendersi e, poi ottenere, la vittoria con Beatrice Luzzi. Cristina Plevani, che è stata la vincitrice della prima edizione in assoluto del Gf, ha dichiarato che avrebbe preferito vincesse l'attrice romana, dato che, è stata la vera grande protagonista di quest'anno. Cristina Plevani contro Perla Vatiero Cristina Plevani ha commentato sui social la vittoria del Grande Fratello da parte di Perla Vatiero. La donna faceva il tifo per Beatrice Luzzi e ha detto: «Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. I social dalla parte di Beatrice Cristina Plevani non è stata l'unica a schierarsi dalla parte di Beatrice Luzzi e a pensare che la vittoria l'avrebbe meritata proprio lei. Infatti, facevano il tifo per l'attrice anche Rita Dalla Chiesa, Daniela Martani ed Elena Sofia Ricci.

I fan del Gf, poi, continuano a ribadire che senza Beatrice in casa sarebbe stato tutto molto noioso. Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 17:35

