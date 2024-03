Grande Fratello, Elena Sofia Ricci fa il tifo per Beatrice Luzzi: «Deve vincere perché non parla mai male e a sproposito»

di Redazione web

Il Grande Fratello è ormai giunto alle sue battute finali e proprio domani sera, lunedì 25 marzo si scoprirà chi è il vincitore di questa lunghissima edizione. Beatrice Luzzi è sicuramente una delle concorrenti più quotate per la vittoria ma le finali passate insegnano che non bisogna mai dare nulla per scontato. Comunque sia, l'attrice romana piace molto ai fan del reality show e anche a qualche celebre collega come, ad esempio, Elena Sofia Ricci che, da sempre, fa il tifo per lei e spera possa trionfare.

Elena Sofia Ricci su Beatrice Luzzi

Elena Sofia Ricci ha pubblicato un simpatico video sui social in cui spiega chi vorrebbe che vincesse questa edizione del Grande Fratello. L'attrice dice: «Secondo me dovrebbe vincere Beatrice Luzzi perché non parla mai male e a sproposito, anzi, anche laddove non si trovi in perfetta sintonia con qualcuno trova sempre il buono. Dice delle cose giuste, cioè se uno arriva dove arriva, un motivo ci sarà e questo vale per lei ma vale anche per le altre persone che sono arrivate in finale e questo lei lo riconosce, gli altri non più di tanto.

ma vista una cosa di questa portata!!

le regine si uniscono ad altre regine #grandefratello pic.twitter.com/0M9JTbY3fX — Cαɾɱҽʅα. (@carmennella_) March 24, 2024

Beatrice Luzzi al Gf

L'avventura di Beatrice Luzzi all'interno della casa del Grande Fratello è stata tanto lunga quanto ricca di emozioni e di colpi di scena. L'attrice romana ha vissuto appieno tutto ciò che le è capitato, ha stretto amicizie, ha iniziato e chiuso una conoscenza con Giuseppe Garibaldi e ha cercato di viversi al massimo la sua esperienza. Il pubblico l'ha apprezzata fin dall'inizio.

