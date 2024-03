Perla Vatiero, la felicità per aver raggiunto la finale del Gf: «Prima non riuscivo a dare il buongiorno a nessuno, ora, vi bacio tutti»

di Redazione web

Perla Vatiero è una delle finaliste di questa edizione del Grande Fratello. Il percorso della gieffina all'interno della casa più spiata d'Italia è stato davvero incredibile. La concorrente è entrata in gioco il 16 novembre scorso e, inizialmente, ha accettato di partecipare al reality show per cercare di riavvicinarsi a Mirko Brunetti con il quale aveva interrotto la relazione a Temptation Island. Tra i due c'è stato subito grande feeling che è un po' venuto a mancare con l'entrata di Greta Rossetti, l'allora fidanzata del ragazzo conosciuta a TI.

Poi, Mirko è stato eliminato dal Gf e Perla e Greta hanno imparato a conoscersi e a volersi bene: è stata proprio Greta a votare Perla per mandarla in finale. Questa mattina, la gieffina si è svegliata davvero di buon umore, ecco che cos'ha detto.

Il buongiorno di Perla Vatiero

Perla Vatiero è davvero felicissima di essere in finale e concorrere quindi alla vittoria del Grande Fratello.

“Prima mi svegliavo e dicevo a stento “buongiorno ma'”… ora devo dare il bacetto a tutti” 🤏🥲🫂#perletti #grandefratello pic.twitter.com/QO2jcsKGZZ — Le perle di Perla (@vatierocomanda) March 22, 2024

Mirko Brunetti commosso per Perla Vatiero

Quando Alfonso Signorini ha annunciato che Perla Vatiero era una delle finaliste del Grande Fratello, Mirko Brunetti non è riuscito a trattenere la commozione per la bella notizia. L'ormai ex gieffino ha più volte ribadito che sta aspettando la fidanzata fuori dalla casa.

