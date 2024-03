Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a confronto: «Incomprensibile la tua vicinanza prima della finale»

di Redazione web

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno sempre avuto un rapporto molto tormentato all'interno della casa del Grande Fratello. Inizialmente, i due concorrenti hanno stretto una bella amicizia che, poi, con l'avanzare del tempo, si è trasformata in qualcosa di più. Il loro flirt, però, non è durato molto perché Giuseppe, ammettendo che gli piaceva Beatrice, si stava inimicando mezza casa o, comunque, tutti i gieffini con cui era sempre stato. L'attrice e il 30enne calabrese hanno, quindi, deciso di interrompere questa sorta di liaison amorosa, il loro rapporto si è incrinato e sono cominciate le discussioni con tanto di nomination. Ora che la finale è alle porte, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati ed è stato proprio il bidello a ristabilire la comunicazione con l'attrice che, però, resta un po' sospettosa e il motivo è presto detto.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stavano parlando del loro percorso all'interno della casa del Grande Fratello e l'attrice ha esposto i suoi dubbi al 30enne. La gieffina, infatti, non capisce il motivo per cui, dopo tante settimane passate a discutere o non parlare, adesso (proprio a un passo dall'ultima puntata del reality) lui le si sia avvicinato così tanto. Beatrice gli ha detto: «Io posso anche provare a capire ma è abbastanza incomprensibile come tu possa essere stato per mesi così distratto e d’improvviso così coinvolto». Giuseppe, allora, le ha risposto: «È una ferita che si è riaperta» e l'attrice ha ribattuto: «Così? Al momento giusto, insomma».

L'opinione dei fan

Fermo restando che Beatrice Luzzi è sempre stata la preferita dal pubblico e secondo molti vincerà questa edizione del Gf, in tanti non riescono proprio a credere a Giuseppe Garibaldi.

