Beatrice Luzzi a Greta Rossetti: «Non sempre le persone a noi vicine riescono a superare i propri limiti». A chi si riferisce

Greta Rossetti si sta vivendo in modo un po' malinconico questi ultimi giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello. Il motivo? La mamma Marcella Bonifacio e il fratello Joseph non accetterebbero il fatto che la ragazza e Sergio D'Ottavi si siano avvicinati così tanto negli ultimi tempi e che stiano costruendo una relazione sentimentale a tutti gli effetti. I famigliari della concorrente pensano, infatti, che l'imprenditore romano si sia avvicinato a lei solamente per avere un po' di visibilità in più e, magari, per arrivare dritto dritto in finale con la scusa della "dinamica amorosa". Per questo motivo, Greta, più volte, ha confidato all'amica Rosy Chin di essere preoccupata del loro giudizio e di sentirsi un po' sottopressione, dato che le persone più importanti per lei non starebbero accettando colui che le sta facendo battere il cuore. Questa mattina, Beatrice Luzzi ha consolato la 25enne rassicurandola con un pensiero molto maturo.