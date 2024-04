Greta Rossetti, la confessione su Sergio D'Ottavi: «Il suo brutto vizio? Mi chiama con il nome della sua ex»

di Dajana Mrruku

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello. Il loro amore è nato sotto gli occhi attenti e vigili degli spettatori e non solo: i primi sguardi fugaci e i baci rubati di nascosto, poi, a poche settimane dalla fine del reality show, i due hanno deciso di fare sul serio, uscendo allo scoperto. La loro storia, però, non sempre è stata appoggiata dalla mamma di lei, Marcella, che non ha perso occasione per infangare il nome di Sergio, ma Greta sembra essere certa del sentimento che li lega.

I due hanno trascorso due settimane insieme. Lui tornerà a Roma per lavoro e, durante una diretta su Instagram, Rossetti si è lasciata sfuggire un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti.

Il racconto di Greta

Durante una diretta su Instagram, Rossetti ha raccontato uno dei difetti di Sergio. «I difetti di Sergio? Lui è molto testardo, vuole sempre avere ragione lui.

La reazione dei fan

I commenti sono arrivati immediatamente: tra chi le consiglia di lasciarlo perché ha un comportamento molto tossico, altri lo prendono in giro.

Chi è la ex

Cristina Bertolini. È questo il nome della ex di Sergio D'Ottavi. Non si sa molto su questa donna, se non che è più grande dell'ex concorrente del Gf e che è una biologa di professione.

