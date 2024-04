Perla Vatiero a cena fuori con Maddaloni e Letizia Petris: «Ciò che conta è questo». Frecciatina agli ex gieffini?

di Dajana Mrruku

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello davanti all'attrice Beatrice Luzzi, che sembrava avere in pugno la vittoria ma così non è stato. Complice la storia d'amore ritrovata con Mirko Brunetti, la giovane salernitana ha conquistato il cuore dei suoi follower e del pubblico del GF. Una volta usciti dalla Casa, sono tutti tornati alla loro quotidianità, senza però dimentcare le amicizie nate e cresciute all'interno del reality, come Anita Olivieri che è volata a Milano per stare insieme al (nuovo) fidanzato Alessio e a cenare insieme a Rosy, Greta e Sergio. E anche Perla, Letizia Petris, Mirko Brunetti e Marco Maddaloni si sono rivisti per una cena insieme.

La reunion di Perla e Letizia

Perla Vatiero e Letizia Petris hanno coltivato una bellissima amicizia al'interno della casa del Grande Fratello e le due hanno mantenuto la parola e si sono riviste per una cena a base di presce insieme a Mirko Brunetti e Marco Maddaloni. Le due ragazze hanno condiviso sui social una foto, con la dedica: «Perché alla fine tutto ciò che conta è questo».

In molti hanno visto questa dedica come una frecciatina alle ex coinquiline del GF con cui avevano instaurato un buon legame ma che, una volta usciti dalla Casa, non hanno voluto trovare l'occasione per rivedersi o, non hanno invitato proprio tutti alle loro reunion. Altri haters invece si sono lamentati dell'eccessivo uso di filtri e Photoshop nella foto.

