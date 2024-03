Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Sergio D'Ottavi l'aereo dai fan crea invidia: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto»

Se all'inizio di questa stagione del Grande Fratello qualcuno avesse detto: «Beatrice Luzzi e Rosy Chin riceveranno un aereo dai fan per la loro amicizia», nessuno ci avrebbe creduto. Invece, è ciò che è successo proprio questa mattina. I fan del reality show hanno davvero apprezzato il modo in cui, nel corso del programma, le due gieffine sono cambiate (inizialmente, non andavano per niente d'accordo), come hanno imparato a confrontarsi senza arrivare sempre allo scontro e come, infine, nonostante tutte le discussioni avute, abbiano trovato un loro equilibrio.

Non solo, però, perché gli appassionati del Gf hanno nutrito fin da subito una grande simpatia anche per Sergio D'Ottavi.

Proprio per i loro percorsi e le loro storie, i fan hanno deciso di dedicare un unico aereo a tutti e tre. Secondo qualche telespettatore che si è espresso su Twitter, Anita Olivieri avrebbe guardato la scena felice con un pizzico di invidia.