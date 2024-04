Anita Olivieri, il ritorno alla vita "normale" è difficile: «Il Gf ti dava un senso, quando esci ti sei dimenticato cosa sei e sai fare»

di Redazione web

Anita Olivieri è stata uno dei personaggi più controversi di questa edizione del Grande Fratello: amata e odiata allo stesso tempo per il suo carattere, le sue prese di posizione e le sue "alleanze" con altri inquilini all'interno della casa più spiata d'Italia. La 26enne romana, ormai da qualche settimana, è tornata alla sua vita regolare, senza microfoni o telecamere attorno, sta frequentando Alessio Falsone e la loro storia sembra procedere a gonfie vele. Tuttavia nelle scorse ore, Anita ha pubblicato una storia Instagram in cui racconta ai suoi follower come si sente veramente in questo periodo della sua vita.

Lo sfogo social di Anita Olivieri

Anita Olivieri, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, è sempre molto attiva sui social e tra video divertenti e foto romantiche con Alessio Falsone sta raccontando ai fan la sua vita. L'ex gieffina, nelle scorse ore, ha pubblicato un video in cui corre in mezzo alla natura e ha scritto: «La cosa più difficile, al momento, è spiegare alle persone come mi sento.

Anita, post Gf

Anita Olivieri è uscita dalla casa del Grande Fratello da poco più di un mese e, ora, è a casa sua a Formello insieme alla sua famiglia. Il fidanzato Alessio Falsone, invece, è a Milano ma la ragazza ha più volte ribadito che, per il momento, non pensa a un trasferimento in un'altra città perché ha bisogno di prendersi del tempo per riabituarsi alla sua vita di sempre.

