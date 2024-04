Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi già in crisi? Lo sfogo sorprende i fan: «Ci serve tempo»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sta affrontando un periodo di forte crisi. La coppia si è conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello. Giorno dopo giorno il loro rapporto si è consolidato sempre di più e il sentimento, nato prima nel cuore di Sergio ha iniziato a crescere anche in Greta. Da semplici amici a complici, da complici a coppia innamorata. All'interno della Casa, come in molti dicono, «tutto è amplificato» e i problemi della quotidianità non intaccano la convivenza forzata, ma la vera sfida è la quotidianità nella vita reale, una volta usciti dal reality show e questa coppia sta affrontando un momento molto particolare.

La crisi tra Sergio e Greta

Sono state molte le coppie che sono nate durante la convivenza nei reality show, tra le più longeve c'è quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma non tutte riescono a superare le difficoltà che comporta la quotidianità vera e propria, soprattutto se di mezzo ci sono anche molti chilometri. Greta, infatti, vive a Milano, mentre Sergio a Roma e la distanza ha complicato ulteriormente il rapporto.

La crisi tra i due era già nota ai fan della coppia, quando la Rossetti si è presentata da sola al compleanno di Vittorio, ex concorrente del GF e lei, oggi, ha voluto dire la sua sulla situazione difficile che sta attraversando con Sergio.«Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose.

Nessuna lite e nessuna rottura, ma solo tanta confusione e voglia di capirsi e conoscersi meglio, lasciando i social da parte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 19:52

