Anita Olivieri e Alessio Falsone fanno le ore piccole per il trattamento di bellezza al bacio I due ex gieffini sono più innamorati che mai e, in questo momento, lei è a casa di lui a Milano







Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello e se, inizialmente, molti fan del programma erano scettici sulla loro relazione, ora sicuramente si saranno ricreduti. Infatti, i due ex gieffini sembrano più innamorati che mai e, in questo momento, Anita si trova a casa di Alessio a Milano. Tra storie romantiche e post al miele, i due pubblicano anche contenuti divertenti e così è successo nelle scorse ore: la 26enne romana ha sottoposto il fidanzato a un trattamento di bellezza. La storia Instagram di Anita Olivieri Anita Olivieri ha postato diverse nuove storie sul proprio profilo Instagram, tutte in compagnia del fidanzato Alessio Falsone. Nelle storie postate questa mattina, Anita e Alessio aprono un pacco ricevuto dai fan con all'interno alcuni pensierini che li hanno fatti davvero divertire (un mini dizionario o una macchina della polizia con incollata sopra la patente di Alessio). Fan impazziti per Anita e Alessio Sui social, Anita Olivieri e Alessio Falsone sono una delle coppie più apprezzate dai fan uscite dall'ultima edizione del Grande Fratello. Contro ogni previsione, perché all'interno della casa non erano molto amati, ora sono davvero seguiti e il loro nome di coppia è "Anilessio". Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 13:51

