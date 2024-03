Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Alessio Falsone: «Non mi è piaciuto per niente. Sei stressato? Resti a dormire»

di Redazione web

Tra una settimana esatta, le luci della casa del Grande Fratello si spegneranno per sempre o, almeno, fino alla prossima stagione del reality show. I gieffini che sono rimasti in gioco, giustamente dopo sette mesi di permanenza tra le mura più spiate d'Italia (chi più, chi meno), desiderano solamente arrivare all'ultima puntata del 25 marzo. La tensione in casa e, soprattutto, la stanchezza cominciano a farsi sentire davvero e uno dei concorrenti più nervosi delle ultime settimane è stato Alessio Falsone che, spesso, ha avuto sfoghi contro altri gieffini. Nelle score ore, l'imprenditore milanese si è arrabbiato con Federico Massara durante la cena. Beatrice Luzzi ha commentato il suo comportamento.

Il nervosismo di Alessio Falsone

Alessio Falsone, durante la cena di ieri sera, si sarebbe arrabbiato perché Federico Massara avrebbe esagerato con la porzione di cibo nel suo piatto. Il gieffino, quindi, ha detto: «No, va be, non dico niente... Non ho proprio voglia di discutere perché poi vado diretto. Non ho voglia di litigare peché rischio di dire cose che, poi, mi guardo allo specchio e mi sputo in faccia da solo.

Bea:"Stasera nenche a me è piaciuto, ha proprio esagerato non si porta quello stress a tavola se sei stressato te ne resti a dormire."

Il commento di Beatrice Luzzi

Dopo la cena, Federico Massara stava lavando i piatti e Beatrice Luzzi ha commentato l'episodio a cena con Alessio Falsone: «La cena già era così e così, poi, con quel nevrotico accanto che mi ha veramente straziato... Mamma mia, ragazzi ma come si permette di parlare così? Stasera nenche a me è piaciuto, ha proprio esagerato non si porta quello stress a tavola se sei stressato te ne resti a dormire».

