Giuseppe Garibaldi, dopo le lacrime lo sconforto per l'eliminazione dal GF: «Prendo tutto il bene che c’è stato»

Giuseppe Garibaldi non se l'aspettava proprio di lasciare la casa del Grande Fratello, almeno non adesso, non a un passo dalla finale dopo sei mesi all'interno del reality show. Per lui, l'eliminazione è stata un duro colpo, tanto che ha lasciato i compagni ancora in gioco, con le lacrime che non accennavano a smettere di scendere.

Giuseppe ci teneva davvero ad accedere all'ultima puntata del Gf con gli amici con cui ha condiviso un percorso ricco di emozioni e, magari, concorrere per la vittoria ma il televoto "ha punito" alcuni comportamenti non chiari avuti nel corso del gioco.

Subito dopo la sua eliminazione, Alfonso Signorini ha voluto dimostrargli la sua vicinanza con un pensiero molto carino e, al termine della puntata, Giuseppe ha registrato una diretta social in cui ringraziava il Gf per l'esperienza vissuta.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi era davvero molto dispiaciuto di lasciare la casa del Grande Fratello soprattutto perché era a un passo dalla finale.

La carezza di Alfonso Signorini

Quando Giuseppe Garibaldi è stato eliminato dal Gf, Alfonso Signorini gli ha detto: «Voglio proprio dirti una cosa. Tu per me sei una persona davvero speciale. A parte la puntata di questa sera, del televoto, dimentichiamocelo. Però io ti dico, anche se non lo dovrei dire, che io alla finale tua ci speravo. Già, ci speravo pure io, lo sai? Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta. Detto questo, se me l’avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale a te ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo non toglie che sei stato un gran bel concorrente. Io ti sceglierei anche domani mattina se dovessimo cominciare un altro Grande Fratello. L’unica consolazione è l’aperitivo che ti farai con Rebecca».

