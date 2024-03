Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: «Lei mi ha solo attaccata, è sempre entrata a gamba tesa su argomenti che non la riguardavano»

di Redazione web

Beatrice Luzzi e Anita Olivieri non sono mai state amiche e da quando hanno cominciato la loro avventura all'interno della casa del Grande Fratello si sono scontrate più e più volte. L'attrice romana è stata proclamata prima finalista di questa edizione, ormai qualche settimana fa, mentre la 26enne ha dovuto abbandonare il gioco lunedì dopo essere stata la meno votata dal pubblico. Durante l'ultima diretta del programma andato in onda nelle scorse ore, Beatrice e Anita hanno avuto l'ennesimo confronto e si sono potute togliere vari sassolini (o massi) dalle proprie scarpe. L'attrice, come sempre, è stata applaudita dal pubblico per le parole e il pensiero (mai mutato) nei confronti di Anita.

Le parole di Beatrice Luzzi su Anita Olivieri

Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Beatrice Luzzi e ad Anita Olivieri di confrontarsi per l'ultima volta: una era in casa, l'altra in studio. L'attrice romana ha detto: «In questi cinque mesi e mezzo, subito all'inizio del percorso, ha cominciato a dire che io scrutavo gli altri e non mi integravo, che avevo delle modalità mostruose ecc ecc, poi, ha cominciato ad attaccare la mia famiglia, il mio lavoro, le mie amicizie, i miei sentimenti, la mia persona con aggettivi del tipo ridicola o infantile e, in tutte le puntate in cui ha potuto, è entrata a gamba tesa su temi che la riguardavano e non.

La risposta di Anita Olivieri

Anita Olivieri, mentre Beatrice Luzzi parlava, non ha fatto altro che fare espressioni perplesse oppure ribattere con «Non credo prorio» oppure «Non è così». Sui social, però, tutti i fan del Gf hanno sostenuto l'attrice romana anche perché in tantissimi erano collegati 24 ore su 24 con la casa dove hanno assistito a comportamenti alquanto ambigui da parte di Anita.

