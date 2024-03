Anita Olivieri in lacrime: «Con Alessio non sono riuscita a controllarmi, mi spiace per Edoardo». L'ex le manda un video

di Redazione web

Anita Olivieri è stata ospite nella domenica pomeriggio di Verissimo dove ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello: «Quando sono uscita, la prima persona da cui sono andata è stata mia mamma, ci siamo abbracciate e abbiamo pianto, poi, ho chiamato papà che è a Torino e mi ha detto che gli dispiaceva che fossi uscita proprio prima della finale. Io ci tengo molto al parere della mia famiglia e dei miei amici e il Grande Fratello è stata un’occasione per mostrare a loro anche altri lati di me. Dopo questa esperienza mi sento molto cambiata».

L'intervista di Anita Olivieri

Anita Olivieri, nella sua intervista a Verissimo, ha principalmente parlato della sua storia con l'ormai ex fidanzato Edoardo Sanson: «Io e Edoardo siamo stati insieme 10 anni, abbiamo vissuto tantissime cose, anni fatti anche di tira e molla perché eravamo dei ragazzini. Io quando sono entrata al Gf ero da sola da due anni, avevo avuto altre relazioni. Prima che entrassi in casa, mi ero riavvicinata a lui perché mi mancava e pensavo non ci fosse nulla di meglio, poi, però ho deciso di mettere davanti me stessa. Noi siamo anche andati in terapia, io ci andavo anche prima di lui, però, poi, l’impregno deve essere di entrambi. Lui non ci ha messo tutto l’impegno che ci ho messo io. Oggi nella mia vita c’è Alessio. Ancora non ho metabolizzato tutto, ma ho abbassato le mie difese e mi sono lasciata andare ed è arrivato lui.

Il videomessaggio di Edoardo

Edoardo, però, ha registrato un messaggio per Anita che è stato mandato in onda proprio a Verissimo e ha spiegato: «Quando lei è entrata in casa ero preoccupato perché avevo paura di non condividere con lei le sue paure o emozioni. Il fatto che lei mi rivolgesse sempre un pensiero, mi rassicurava e la sorpresa di San Valentino è stata incredibile, poi, lei mi vedeva come il padre dei miei figli e l’uomo della sua vita. Io non vedevo l’ora di vederla fuori. Quello che è successo in seguito non me lo sarei mai aspettato, però, la perdono perché so che i colpi di fulmini esistono perché il mio per me è stata lei. Io non la riconosco più quindi per me va bene così. Il fatto che mi abbia lasciato così su due piedi mi ha fatto soffrire molto».

La risposta di Anita

Quindi, Anita Olivieri in lacrime ha risposto così: «Mi dispiace perché vedo che sta soffrendo e vorrei un confronto con lui ma mi servono ancora alcuni giorni per metabolizzare tutto e capire se le mie emozioni siano state amplificate dal programma. Su di noi non lo so, perché io ho fatto 10 anni soffrendo tanto, io so quanto ho lavorato su me stessa. Alessio lo sto conoscendo e non so come andrà ma con lui mi sono sentita davvero felice, mi fa ridere e mi stimola. Ora, voglio vivermi solo i miei sentimenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 17:50

