Anita Olivieri, confessione dopo il Grande Fratello: «Io una relazione con l'autore? Vi spiego tutto»

di Redazione web

Anita Olivieri da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello è tornata molto attiva sui social. Quasi tutti i giorni, infatti, interagisce in modi diversi con i suoi fan: posta foto o pubblica storie e reel. Nelle scorse ore, la 26enne di Roma ha deciso di rispondere a un po' di domande e qualche curiosità da parte dei suoi follower e, quindi, ha messo a loro disposizione il box delle domande. L'ormai ex gieffina ha risposto a tantissimi ammiratori e ha anche svelato come si sente dopo essere tornata alla vita reale: «Scombussolata, non ero preparata a tante cose. Sono felice ma sto già pensando al domani e ai progetti che vorrei sviluppare. Spero di riprendermi il prima possibile ma mi prenderò il giusto tempo per metabolizzare. Sono successe tante cose. Sono grata a tutto». Anita, poi, ha risposto anche in merito a una domanda sul suo soprannome.

Il soprannome di Anita Olivieri

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti più criticate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Alcuni suoi modi e comportamenti non sono proprio piaciuti al pubblico a casa che, infatti, l'ha eliminata al primo televoto utile.

La presunta storia con l'autore

Inoltre, in questi mesi si è sempre parlato di una presunta relazione tra Anita Olivieri e uno degli autori del Grande Fratello. La 26enne ha risposto anche a tal proposito: «È più facile credere a una bugia che alla verità. Quando ho letto questa cosa, sapendo io la verità, mi sono fatta grasse risate. Sono una persona estroversa e amo fare previsioni, per questo, ne sparavo 200 al minuto e, a volte, capitava che ci azzeccassi... Alla fine, molte cose erano simili a quello che era il mio lavoro, amavo pensare a cosa pensassero gli autori, ai loro prossimi passi. Si tratta di testa, non di raccomandazioni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA