Grande Fratello, lite tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi: «Sono stati muso a muso». Cosa è successo

Il Grande Fratello è finito solo da pochi giorni, ma i telespettatori sentono già la mancanza delle regie che riprendono ogni movimento dei protagonisti, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi. Se da un lato ci sono Beatrice Luzzi che potrebbe aver ricominciato a sentire Giuseppe Garibaldi, dall'altro ci sono i drammi di Monia La Ferrera, divisa tra gli attacchi di rabbia di Josh Rossetti (con il quale si è lasciata) e Massimiliano Varrese. Al centro della polemica, la lite che sarebbe avvenuta ieri sera, durante la festa di fine edizione del Grande Fratello insieme a (quasi) tutti i protagonisti.

Stando a quello che raccontano le persone presenti alla festa, Mirko e Sergio avrebbero avuto un brutto scontro a causa di un malinteso.

Alessio: “Non ha litigato nessuno, non c’è stata nessuna lite, nessuno è finito nella siepe”

Anita: “Sei falso”

Alessio: “Ma poi han detto che ho litigato con Fefè”

Anita: “No questo non è vero”



Anita che spilla una cosa

La lite tra Mirko e Sergio

Secondo quanto riporta il portale Very Inutil People, un'utente avrebbe mandato un messaggio con alcune anticipazioni di ciò che è successo al party: «Ieri una mia amica era presente alla festa di fine GF perché faceva parte del catering. Mi ha raccontato che c’è stato un battibecco a fine serata tra Sergio D'Ottavi e Mirko Brunetti a causa di un equivoco che causato molto nervosismo.

Secondo altre indiscrezioni, Sergio avrebbe detto «Mi è caduto il drink por*a pu**ana», ma Mirko avrebbe malinterpretato questa frase, e, pensando che D'Ottavi avesse insultato la "sua" Perla, avrebbe dato inizio alla lite.

La verità di Alessio

La situazione sarebbe stata sin da subito poco chiara. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero stati addirittura Federico e Alessio a litigare. Falsone ha voluto subito chiarire l'equivoco in una nuova diretta Instagram, in cui ha precisato: «Non ha litigato nessuno, non c'è stata nessuna lite!»

Tuttavia, la sua dolce metà, Anita lo ha però contraddetto: «Con Federico? No, questo non è vero», non smentendo però la lite. Che cosa sarà successo quella sera? Per adesso nessuno parla...

