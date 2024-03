Monia La Ferrera e Josh Rossetti si sono lasciati, il post su Instagram: «Nessuna donna deve giustificare la violenza»

di Dajana Mrruku

La storia d’amore tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti è arrivata al capolinea. Gli avvenimenti degli ultimi giorni sono stati troppo pesanti per l’ex coinquilina che ha deciso così di chiudere il loro rapporto perché la situazione è sfuggita “leggermente” di mano.

Da quando le luci della casa del Grande Fratello si sono spente, un disastro... (cit.) Il video della lite furiosa tra Josh e la macchina dove si trovava Massimiliano ha fatto il giro del web, costringendo il fratello di Greta a difendersi, accusando Varrese di averlo istigato. L'attore pensava di trovare la sua ex fiamma, Monia, pronta a ricominciare una frequentazione e magari a vivere la storia d'amore che tanto sperava, ma lei si era già fatta una nuova vita con Josh Rossetti e questo non gli sarebbe andato proprio giù. Dopo alcuni commenti e applausi ironici verso la nuova coppia, Rossetti non ci ha visto più e ha iniziato a prendere a calci e pugni la macchina, ma non solo. Poche ore dopo, sempre dietro provocazione, questa volta di Gabriele Parpiglia, Josh ha iniziato a minacciarlo con frasi agghiacianti. La giustificazione? «Più numeri fai, più lavoro hai, quanto mi piace prendervi per il c*lo».

Fino ad ora Monia non si era espressa, lasciando spazio alla mmma e alla suocera che avevano difeso il nuovo fidanzato contro Varrese, ma adesso La Ferrera ha condiviso alcune parole molto importanti.

Le parole di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ha rilasciato uan dichiarazione in merito agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il suo nuovo fidanzato, Josh Rossetti. L'ex GF scrive: «Ciao a tutti, ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto possibile, ma ora sento il bisogno di esprimermi su quanto accaduto, per mera esposizione dei fatti: Lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un'ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla. All'uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e dai fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno.

Monia ha preso le distanze da tutto ciò che è successo, chiedendo privacy e tatto per questo momento così delicato per lei.

La rottura ufficiale



Monia La Ferrera ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui chiede scusa alle sue follower e alle sue figlie per aver giustificato la violenza del suo ormai ex fidanzato, Josh Rossetti. L’ex Gf ha annunciato così la loro rottura: “Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri. Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l'esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia, essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro.

Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente.

Avete ragione: Nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia.

Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone.

Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti.

Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché, anche le critiche che mi avete rivolto, sono sempre state costruttive e mai distruttive ed io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire,

ripartendo da me e dalle mie figlie”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 10:20

