Josh Rossetti, rissa sfiorata con Varrese, la mamma Marcella: «Vergogna, ha istigato mio figlio»

Il «post finale» del Grande Fratello è stato ricco di tensione. Il motivo? Tra Josh Rossetti, fratello di Greta e, Massimiliano Varrese si sarebbe sfiorata una rissa fuori dagli studi del reality condotto da Alfonso Signorini. Il fratello di Greta Rossetti infuriato avrebbe preso a calci una porta e tirato diversi pugni al muro. A scatenare la rabbia di Josh sarebbe stato un commento di Massimiliano Varrese a Monia, ex dell'attore e attuale fidanzata di Josh. Per questo motivo, Marcella Bonifacio, mamma di Josh, è intervenuta nelle sue Instagram stories ed ha preso le difese del figlio.

La rabbia di Marcella Bonifacio

«L'unica cosa che dico è che ormai tutto troppo eccessivo - ha spiegato Marcella Bonifacio nelle sue Instagram stories -. Ha sbagliato sia Massimiliano Varrese e sia mio figlio, però ricordate che il rispetto è il rispetto, lo dico da mamma. Ma tanto loro due si chiariranno tranquillamente, tutto il resto è fumo. Monia è stata presa e quando gli autori hanno scoperto che aveva un collegamento con Massimiliano hanno creato tutto questo per portarlo in finale.

La mamma di Greta Rossetti ha aggiunto: «Varrese uscito fuori ha detto ‘brava’ a Monia. Sei l’istigatore. Ti invito a fare le scuse pubblicamente a mio figlio e ti dico anche che ti devi vergognare a istigare un ragazzino di 26 anni che potrebbe essere tuo figlio. Massimiliano si deve sciacquare la bocca, sfido chiunque dopo essere stato istigato in quel modo. Forse è più uomo mio figlio che è giovane che lui che è lì a fare le faccine che ha fatto. Ridicolo».

«Bisogna avere rispetto. Doveva stare in silenzio, non ha più l'età per fare il ragazzino», ha concluso Marcella Bonifacio.

