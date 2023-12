Grande Fratello, Mirko e Greta torneranno insieme? Parla il fratello di lei: «Ecco cosa prova lui»

di Cristina Siciliano

Il triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti continua a tenere banco all'interno del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Mirko continua a fare l'eterno indeciso incapace di prendere una posizione tra Perla e Greta, mentre le due gieffine sembrano non tollerare più gli atteggiamenti di Mirko. A tale proposito, Josh Rossetti il fratello di Greta ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione parlando apertamente della dinamica che si è creata in casa.

Le parole del fratello di Greta Rossetti

«Miko si è solo innamorato di quella sensazione positiva, nuova, bella - ha spiegato Josh Rossetti a Casa Lollo -. A lui, dopo aver ritrovato Perla al Grande Fratello, gli sono riaffiorate sensazioni e ricordi ma perché di base non l'ha mai cancellato, ma solo messa in pausa».

Il fratello di Greta ha aggiunto: «Mia sorella come me ha bisogno di avere le persone vicine, quindi la lontananza ha avuto il suo ruolo. Ci sono stati alcuni episodi dove c'entrava Perla ma a parer mio non c'entra nulla, tipo la serata della fashion week, anche se poi lui quella sera ha dormito a casa mia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 17:18

