Grande Fratello, Luca Vetrone entra nella casa per fare impazzire Perla: ecco chi è

di Cristina Siciliano

Sono ormai settimane che sentiamo parlare del triangolo Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello. Ma perché non proviamo ad aggiungere un quarto nome? E sì, stando alle ultime notizie, Luca Vetrone, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, è pronto ad entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini. Naturalmente, l'ingresso del modello rimescolerà le carte nella casa ed è pronto a movimentare gli avvenimenti che accadono tra Mirko, Perla e Greta. Il motivo? Più volte Perla Vatiero ha confessato di avere una cotta per il modello campano.

Luca Vetrone al Grande Fratello

A seguito di alcune dichiarazioni di Perla Vatiero sono stati molti i fan a desiderare l'ingresso di Luca Vetrone nella casa del Grande Fratello.

Un bel regalo di Natale per Perla Vatiero...

Chi è Luca Vetrone

Luca Vetrone è un modello campano, 28 anni ed ex Mister Italia. Per il modello si tratta della seconda esperienza in un reality show poiché ha preso parte anche all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto. Luca Vetrone entrerà nella casa del Grande Fratello tra qualche settimana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA