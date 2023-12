Grande Fratello, Francesca Sorrentino sul triangolo Perla, Mirko e Greta: «Ecco cosa mi ha destabilizzato»

di Cristina Siciliano

Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero continuano a rimanere al centro delle dinamiche del Grande Fratello. A commentare sui social il famoso triangolo amoroso è Francesca Sorrentino, ex concorrente di Temptation Island, che ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan attraverso le sue Instagram stories. L'amica di Perla Vatiero, ha anche commentato la decisione di Greta Rossetti di entrare nella casa. «Io non sarei entrata perché sono fatta proprio così», ha spiegato Francesca Sorrentino. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Francesca Sorrentino

«Io fino ad oggi non ho detto niente perché qui come fai sbagli: se non parli passi per invidioso, se parli dici la tua e sembra che vuoi essere protagonista - ha spiegato Francesca Sorrentino nelle sue Instagram stories -. Adesso la dico pure io la mia, tanto la stanno dicendo tutti.

Francesca ha aggiunto: «Per me lei è stata il mio punto di riferimento, era una necessità, e adesso spero che lì le persone le stiano accanto. Tra le due lei era quella determinata e risoluta, io ero la piagnona. Quindi mi destabilizza vederla così perché immagino quanto sia faticoso per lei».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 17:07

