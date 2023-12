Grande Fratello, le pagelle: Mirko scivola (4), Perla altalenante(6), Schwazer da applausi (8), Massimiliano Varrese grande personalità (7)

di Cristina Siciliano

Nel corso del nuovo appuntamento del Grande Fratello, reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato tantissimi temi insieme ai protagonisti della trasmissione. Primo tra tutti il chiacchierato triangolo amoroso composto da Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

L'uscita di Alex Schwazer è stata del tutto inaspettata, sia per gli altri concorrenti che per i telespettatori, ma al tempo stesso è stata affrontata dall'atleta con grande coraggio e determinazione. Ecco le nostre pagelle della puntata di lunedì 4 dicembre 2023.

Mirko Brunetti scivola, voto 4 e Perla altalenante, voto 6

Si aggiunge un altro tassello all’ingarbugliato gioco che vede protagonista Mirko Brunetti del Grande Fratello. Da quando nella casa più spiata d’Italia è entrata Greta Rossetti e prima ancora, la sua storica ex fidanzata Perla Vatiero, il 26enne ha avuto molti momenti di crollo. Tuttavia, la new entry, ossia l'ex tentatrice, ha creato scompiglio soprattutto nello stato d'animo di Perla che, nei giorni scorsi non è riuscita a fare a meno di trattenere le lacrime. «L'unica cosa che conta sono io.



Alex Schwazer da applausi, voto 8

«Voglio tornare a casa con la mia famiglia. Per me è dura stare distanti da loro». Sono queste le parole che Alex Schwazer ha utilizzato per annunciare la sua decisione agli altri concorrenti e al pubblico del reality. L’atleta era entrato nella Casa proprio per dimostrare in diretta nazionale h24 l’impegno con cui si stava allenando per raggiungere il proprio sogno sportivo: fare in modo che i suoi bambini potessero veder marciare papà alle Olimpiadi. Purtroppo non è andata così. E dopo alcuni giorni di riflessione, Alex con estremo coraggio e grande dignità ha preso la sua decisione: quella di ritornare a casa da sua moglie Kathrin Freund e dai suoi due figli, Ida e Noah.



Massimiliano Varrese, forte personalità, voto 7

Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varreso, è ufficialmente una nuova concorrente di Grande Fratello. Sorpreso e al tempo stesso emozionato, Massimiliano si è detto felice dell'ingresso di Monia. «Sei sempre bellissima, l'ho seguita in questi anni e ha delle figlie bellissime. La rivedo dopo tredici anni ed è sempre una bella emozione». Parole sentite quelle del gieffino e soprattutto, pronunciate senza nessun rancore.

Martedì 5 Dicembre 2023

