Grande Fratello, Greta e Perla a confronto: «Venendo qui sapevi che avresti creato disagio»

Durante il daytime delle scorse ore del Grande Fratello, Greta Rossetti si è avvicinata a Perla Vatiero per avere un confronto con lei su Mirko e ha fatto chiarezza sulla sua posizione. L'ex tentatrice ha spiegato che la rottura con Mirko è stata causata principalmente da incongruenze caratteriali. Tuttavia, secondo Greta, Mirko si sente messo in imbarazzo dalla sua presenza all'interno della casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere cosa le due concorrenti si sono dette nel dettaglio.

Il confronto

«Io volevo far capire a Mirko invece che a prescindere dal sentimento che può provare per te, per me è finita - ha spiegato Greta a Perla -.

Perla Vatiero ha così risposto: «Quando tu scegli di venire qui lo sai che crei disagio Greta. Adesso per quanto tu dica di essere immatura su determinate cose o meglio, più leggera, qui non puoi».

«Io ci ho pensato prima di entrare in casa - ha spiegato Greta Rossetti a Perla -. Fuori ad oggi mi sento libera come qui dentro, io voglio fare il mio percorso e conoscere altre persone. Sono disposta a mettermi in gioco ed è una cosa mia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 17:43

