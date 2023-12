Grande Fratello, Cesara Buonamici a Mirko: «Merita un altro tentativo la storia con Greta?». Lui risponde così

di Cristina Siciliano

Grande Fratello: un mix novità, emozioni e tensioni durante la puntata in diretta del 2 dicembre del reality condotto da Alfonso Signorini. Si infiamma così il triangolo Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, nato l'estate scorsa a Temptation Island. Adesso tutti si stanno chiedendo cosa ne sarà dei "Perletti" con l’arrivo nella casa del Gf di Greta, ex di Mirko.

Perla e Mirko sono sempre più propensi nel riprendere le cose da dove erano state lasciate prima della partecipazione a Temptation Island. Tanti sono stati i segnali di avvicinamento, tra tutti il fatto di aver più volte rischiato di scambiarsi un bacio. A tale proposito Cesara Buonamici ha fatto un passo indietro e ha chiesto a Mirko: «Merita un altro tentativo invece la storia con Greta?».

Le parole di Mirko Brunetti

«Non merita assolutamente un ultimo tentativo la storia con Greta». Sono queste le parole che Mirko ha pronunciato in risposta alla domanda che l'opinionista del reality Cesara Buonamici gli ha posto. «Sinceramente non me lo aspettavo da Greta - ha aggiunto Mirko Brunetti -. Ha fatto tutto prima su Instagram. Per me la cosa più brutta è proprio questa.

Il gieffino ha raccontato ad Alfonso Signorini cos'è Perla oggi per lui. «Perla per me rimane casa - ha aggiunto Mirko -. Con lei mi sento al sicuro perché mi fido di lei e per lei smuoverei ancora le montagne. Io a lei ho dato il meglio di me».

Le parole di Perla

Perla Vatiero ha così esposto le sue idee in merito al suo rapporto con Mirko. «Non so quanto e se lo amo Alfonso, devo valutare tante cose - ha spiegato Perla Vatiero -. Il mio cuore mi dice che c'è qualcosa di forte che provo per lui. A livello fisico? C'è attrazione assolutamente. Lui per me è casa».

Greta ha invece sottolineato: «Sono innamorati. Io come mi sento? Fa male però sono anche realista».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 22:47

