Grande Fratello, Greta Rossetti entra nella casa. La reazione di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Finita l'attesa: Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. L'ex tentatrice ha sottolineato più volte di aver accettato l'opportunità offerta da Alfonso Signorini per potersi farsi conoscere meglio e vivere un’avventura nuova esclusivamente per se stessa. Greta Rossetti ha così fatto il suo ingresso nella casa e il primo ad accoglierla è stato proprio il suo ex fidanzato Mirko. «Sono venuta qui per diversi motivi - ha spiegato Greta -. Non mi è piaciuto come ci eravamo lasciati. Io non mi sentivo più la donna amata da Mirko ma semplicemente mi sentivo un "limite" per la vostra relazione. L'amore che provate è bellissimo ed io non devo essere un limite».



La reazione di Mirko

«Mi è dispiaciuto, accetto le tue scuse però tu sai quanto per me siano importanti i modi - ha sottolineato Mirko -. Ci sono reazioni e reazioni e sinceramente quelle che hai avuto non mi sono piaciute mai piaciute.



La reazione di Perla

«Non ci sono parole - ha sottolineato Perla Vatiero -. Questa è una situazione complicata e non è facile per nessuno dei tre Alfonso. Se cambierà il riavvicinamento con Mirko? Il problema nostro non è Greta, non penso che la sua presenza sia un problema. Se c'è altro ed è qualcosa di forte si vedrà, altrimenti pazienza vorrà dire che non eravamo giusti per stare insieme».

Quel che è certo è che ne vedremo sicuramente delle belle...

