Grande Fratello, Greta Rossetti dimentica Mirko: il tatuaggio di coppia scomparso. Lo sfogo: «Partirà la diffida»

Al Grande Fratello continua la soap che vede protagonista il triangolo Perla-Mirko-Greta. Negli ultimi giorni, la situazione dentro la casa del reality è completamente esplosa. In sintesi: Perla Vatiero e Mirko sono stati fidanzati per quattro anni, ma la loro relazione è giunta al termine durante la partecipazione a Temptation Island, quando Mirko si è invaghito di Greta Rossetti. Oggi Perla Vatiero e Mirko sono entrambi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e la convivenza li sta portando a riavvicinarsi. Una situazione che non è gradita da Greta Rossetti, che nelle ultime ore si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Le parole di Greta Rossetti

«Ci tengo a precisare solo una cosa poi veramente basta - ha sottolineato Greta nelle sue Instagram stories -. Partirà una diffida per i miei like falsi che sono stati pubblicati perché non sono miei. Sono giorni che vengono messi like finti con la mia immagine del profilo e il mio nome sotto alcuni commenti.

L'ex tentatrice ha aggiunto: «Questa è una cosa gravissima. La gravità di questa situazione è assurda. Guardate che questa storia vi sta dando alla testa. Basta. Non me ne vogliate, ma non ce la faccio più. Sono arrivata al limite. State facendo un bullismo mediatico incredibile per niente. Io sono sempre stata al mio posto sia fuori che dentro al programma. Mi state bullizzando. Mi avete fatto male. Da ora in poi mi dissocio io. Qui è diventato tutto uno schifo. Avete toccato dei limiti assurdi».

Il tatuaggio

A quanto pare Greta Rossetti ha scelto di voltare pagina. E lo dimostra anche l'ultimo post che l'ex tentatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram: una foto in cui i fan hanno notato l'assenza di qualcosa. Non c'è traccia del tatuaggio con Mirko che entrambi si sono fatti sul braccio. «Ragazzi ma il tatuaggio con Mirko? Io non lo vedo», ha scritto una fan. E ancora: «Il tatuaggio è sparito».

