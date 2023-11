Grande Fratello, Mirko Brunetti fa un massaggio hot ad Angelica Baraldi. La fidanzata Greta Rossetti commenta così

di Cristina Siciliano

Nella casa del Grande Fratello il rapporto tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi non passa inosservato agli altri inquilini. Ed infatti, proprio nelle ultime ore alcuni gieffini non hanno perso l'occasione per punzecchiarli tant'è che una scommessa è diventata il pretesto che ha portato i due concorrenti ad avvicinarsi fisicamente. Angelica dopo aver vinto la sfida con Ciro ha scelto la penitenza per Mirko: l'imprenditore deve fare un massaggio alla gieffina. Dopo il ballo sensuale arriva anche il massaggio bollente. A tale proposito, la fidanzata di Mirko, Greta Rossetti, nelle ultime ore ha commentato l'episodio nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Greta Rossetti

«Ragazze se commento mi dite che sono matta - ha detto Greta Rossetti con voce infastidita -.

«Sono fiera di Mirko»

«Faccio un comunicato scritto così non potete alludere a cose che non sono mai uscite dalla mia bocca - ha scritto Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -. Io sono fiera di Mirko per quello che ha detto sul confronto con la sua ex, ha fatto benissimo ed è giusto mantenere un rapporto di bene con una persona che hai condiviso tantissimo. Sono contenca che si sia tolto un peso. Lo amo tantissimo e continuerò a farlo con o senza il vostro sostegno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA