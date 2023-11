GF, Greta Rossetti risponde a Riccardo Romagnoli: «Chi si somiglia si prende». Perla Vatiero: non esistono più uomini di una volta

di Cristina Siciliano

L'ingresso di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello è tornato a infiammare il triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti, protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. E proprio a tale proposito il fidanzato di Angelica Baraldi, Riccardo Romagnoli ha commentato in maniera pungente Greta: «Io non accetto la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island». Al termine della puntata, dopo il confronto con Mirko Brunetti, Greta ha risposto al commento di Riccardo attraverso le sue Instagram stories.

Perla dice di aver rifiutato due confronti ✈️ pic.twitter.com/E0DOFxm3uT — 𝓡 🫧 (@restachilll) November 7, 2023

«Le parole di quel ragazzo, che non si capisce se sia il fidanzato di Angelica oppure no e me lo state dicendo anche voi, io le trovo un po' viscide - ha spiegato Greta Rossetti attraverso le sue Instagram stories -.

Perla Vatiero commenta

«Ha proprio ragione il direttore Signorini - ha scritto Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -. Non esistono più gli uomini di una volta e meritano le donne di oggi. In tutto questo, Riccardo, il fidanzato di Angelica è riuscito a dare speranza al genere maschile. Be positive».

Durante una diretta, Perla Vatiero ha anche rivelato: «I confronti con Mirko li ho rifiutati, questa è la differenza».

