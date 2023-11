Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero dormono insieme? Lui confessa: «Io ci tornerei»

di Cristina Siciliano

Nella casa del Grande Fratello non si fa altro che parlare della coppia Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La coppia dopo mesi di distacchi, tensioni e dissapori si ritrova ancora insieme a mettere in discussione il sentimento che li ha legati per tanti anni. Infatti, nelle ultime ore, durante il gioco obbligo o verità Mirko Brunetti ha rivelato che l'unica con cui tornerebbe insieme tra le sue ex è proprio Perla. «Con quale delle mie ex ritornerei insieme? Con Perla, naturalmente - ha sottolineato Mirko-. Se parlo di persona vi dico lei. Perché lei per me non è le altre, è diversa. Come ve lo devo spiegare?».

Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Ma non è finita perché a Perla Vatiero è toccato l'obbligo di dover dormire nel letto insieme a Mirko. La gieffina inizialmente ha rifiutato giocandosi la carta del jolly. Ciononostante Perla è poi stata costretta ad accettare e condividere il suo letto con Mirko Brunetti su richiesta di Marco Maddaloni. Inoltre, Mirko ha anche fatto una rivelazione su Greta Rossetti: «Il bacio a Greta qui? L'ho dato controvoglia». E Perla ha commentato: «Eh non si vedeva proprio per niente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA