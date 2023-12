Grande Fratello, Greta Rossetti in lacrime entra nella casa: «Se amo ancora Mirko? Il sentimento non è svanito ma...» L'ex tentatrice è pronta per diventare una nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini







di Cristina Siciliano Ci siamo. Il momento tanto atteso per i fan del reality condotto da Alfonso Signorini è arrivato: Greta Rossetti sta per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Momenti di grande emozione quella dell'ex tentatrice dettati soprattutto dalla voglia di viversi quest'esperienza a pieno e nel migliore dei modi. Tuttavia, proprio nei giorni scorsi Mirko Brunetti, dopo un periodo di crisi con Greta, si è reso protagonista di un graduale riavvicinamento alla sua ex Perla Vatiero. Greta entra nella Casa in lacrime Ma andiamo a vedere qual è stata la reazione di Mirko Brunetti. A tale proposito, la gieffina si è raccontata al conduttore ma non è riuscita a trattenere le lacrime quando Signorini le ha chiesto: «Greta ami ancora Mirko?». Le parole di Greta Rossetti «Tendo sempre a nascondere ma è dura Alfonso - ha spiegato Greta Rossetti -. L'ex tentatrice ha concluso: «Che sia chiaro, io non ho intenzione di dividere la coppia Perla-Mirko. Io farò il mio percorso e poi si vedrà». Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 22:13

