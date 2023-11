Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti ballano un lento: ecco cosa si sono detti

di Cristina Siciliano

Momento di suspense tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due gieffini stanno cercando di ritrovare la complicità all'interno della casa del Grande Fratello e non è da escludere che tra i due sia destinato a sbocciare di nuovo l'amore. Infatti, in questi giorni, Perla e Mirko hanno avuto modo di confrontarsi scambiandosi importanti confessioni. Nelle ultime ore, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno organizzato il gioco della bottiglia. A fare più obblighi sono stati Perla e Mirko: lei gli ha messo lo smalto sulle unghie dei piedi e lui le ha tolto il miele dal naso con la bocca. Il gioco si è concluso con una scena romantica che sta facendo sognare i fan della coppia: un lento tra i due ex fidanzati.

Il ballo tra Mirko e Perla

Un ballo lento sulle note di 'I will always love you' di Whitney Houston. Perla e Mirko Brunetti durante il lento si sono scambiati delle tenere confessioni e hanno cercato di chiarirsi una volta per tutte dopo la rottura. «E comunque vorrei dirti una cosa - ha detto sottovoce Mirko a Perla -.

La mamma di Greta Rossetti

A commentare l'atteggiamento di Mirko Brunetti, nelle ultime ore, è stata la mamma di Greta Rossetti. Una frecciatina che non è passata inosservata ai fan del Grande Fratello. Marcella Bonifacio, mamma dell'ex tentatrice ha infatti pubblicato una sua foto e a corredo ha scritto: «Meriti di più amore mio», taggando la figlia Greta.

