Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si confrontano: «Ho detto ti amo troppo presto a Greta»

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno condiviso sei anni della loro vita, poi, a Temptation Island hanno deciso di prendere due strade diverse e, ora, si sono ritrovati dentro alla casa del Grande Fratello. Nonostante, la maggior parte del pubblico possa capire la "sofferenza" di Greta Rossetti (attuale fidanzata di Mirko), tutti, all'interno della casa, vorrebbero che lui e Perla tornassero insieme ed, effettivamente, il concorrente ha fatto delle rivelazioni importanti.

Il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono confrontati durante la notte e lei ha espresso il suo parere all'ex fidanzato dicendogli che crede abbia corso un po' troppo: «Come tu hai gestito la nuova storia è stato in base a quello che hai sentito sul momento? Quello è un segno di immaturità, spero che tu lo sappia. Magari come hai gestito le cose e come le hai dette e fatte è stata una conseguenza di cosa hai sentito. Certe tue dichiarazioni sono state proprio il clou delle cose, perché tu ti fai trasportare troppo da certe cose. Guarda che in quel periodo tu hai sbagliato tante cose. Il problema sei tu non lei. Anche quello che tu hai fatto nei confronti miei».

Grande Fratello, Mirko Brunetti su Perla Vatiero: «Non mi sarà mai indifferente, tra noi mancava solo il matrimonio»

La risposto di Mirko Brunetti

Quindi, Mirko Brunetti ha risposto così a Perla Vatiero: «Io l’unica cosa che ho sbagliato e che non rifarei mai, cioè… il come e il modo in cui l’ho fatto. Parlo di quella famosa cosa lì (dichiararsi esplicitamente a Greta, ndr). Il ti amo che dico a te Perla è lo stesso che dico a un’altra persona». La gieffina ha, quindi, detto: «Lo capisci che è proprio questo il punto? Che se io devo dire "ti amo sono innamorata di Mirko" e poi lo dico a un’altro è folle».

