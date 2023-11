Grande Fratello, Angelica Baraldi e il mancato bacio con il fidanzato Riccardo Romagnoli: lui risponde così

di Redazione web

Angelica Baraldi, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, non fa altro che parlare di quanto sia innamorata del suo fidanzato Riccardo Romagnoli. I due fanno coppia fissa da sette anni e, qualche settimana fa, lui le ha fatto una sorpresa presentandosi in casa. Ciò che, però, è risultato molto strano ai fan del programma, è il fatto che i fidanzati non si siano scambiati nemmeno un bacio. Lui, durante un'intervista, ha spiegato il motivo.

L'intervista di Riccardo Romagnoli

In una recente intervista rilasciata a FanPage, Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi ha spiegato il motivo per cui non ha dato nemmeno un bacio alla gieffina: «Sono entrato perché avevo piacere di dire delle cose ad Angelica, riguardo alle quali avevo ragionato parecchio. Avevo poco tempo per dire tantissimo. Devo ammettere che in quel contesto il bacio non mi è venuto come primo gesto perché ero concentrato nel trasferirle tutta la mia positività. Lei ci tiene molto al mio giudizio e a quello delle nostre famiglie, aveva il timore che noi potessimo giudicarla negativamente, quindi quello è stato il punto più importante. Se dovessi rientrare nella casa, la bacerei sicuramente. Io sono un ragazzo che spesso fatica a esternare i propri sentimenti in pubblico e, infatti, se qualcuno dovesse incontrare me e Angelica per strada non ci vedrebbe baciarci o tenerci per mano perché le nostre cose sono private e ci piace farle quando non ci vede nessuno. Davanti a milioni di spettatori per me era un pò complesso, non penso di essere l’unico in Italia ad avere problemi a esternare quello che prova».

Le parole di Riccardo

Infine, Riccardo Romagnoli ha concluso la sua intervista commentando la frase di Angelica Baraldi che aveva detto: «Non ho bisogno di baciarlo, a noi basta la connessione mentale». Il fidanzato, quindi, ha detto: «Sono contento che Angelica abbia detto queste cose, mi ha tolto un peso enorme, temevo di averla messa in difficoltà non avendola baciata.

