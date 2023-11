Grande Fratello, Beatrice vede Giuseppe e Grecia in atteggiamenti "intimi": «Oggi starai meglio...»

di Redazione web

Beatrice Luzzi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La gieffina piace molto al pubblico a casa perché non teme di dire ciò che pensa e di sbilanciarsi nei confronti degli altri inquilini. Inoltre, nelle ultime settimane, è sostenuta dai fan del programma che pensano che, a volte, il trattamento di Giuseppe Garibaldi non sia dei più corretti. Proprio il gieffino, ma anche l'amica Grecia Colmenares, sono stati i protagonisti di una frecciatina lanciata da Beatrice.

La frecciatina di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi e Angelica Baraldi si trovavano in cucina dove stavano preparando il pranzo dopo l'allenamento mattutino. Con loro c'era anche Giuseppe Garibaldi che stava pulendo la macchinetta del caffè e aveva appena detto che si sentiva un po' stanco, quindi, l'attrice gli ha risposto: «Va be che ieri sera ti sei fatto fare un bel massaggio, sicuramente starai meglio oggi».

Il concorrente non ha badato alle sue parole e Beatrice ha continuato a parlare con Angelica: «Sì perché lui sa bene a cosa mi riferisco... che si fa fare i massaggi da Grecia e quando gliel'ho detto non ha nemmeno alzato lo sguardo, ha la coda di paglia». I fan su Twitter si sono schierati tutti dalla parte di Beatrice.

ODDIO LEI STANOTTE È USCITA DALLA CAMERA DA LETTO HA VISTO GRACE FARE IL MESSAGGIO A GIUSEPPE E NON LE È ANDATA GIÙ #GrandeFratello #beabaldi



pic.twitter.com/UUPdfDO6Dr — Web𝕏4.0.eth 🩸🩸🩸 (@Audis413) November 13, 2023

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello sono tutti dalla parte di Beatrice Luzzi che pensano sia una delle poche concorrenti vere e determinate a raccontare le cose come stanno. Qualcuno ha scritto: «Mi inchino alla regina», «Uno come Giuseppe non potrà mai tenerle testa, è inutile» oppure «Lei è la queen indiscussa della casa».

