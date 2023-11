GF, Beatrice contro Giuseppe: «Sono sempre stato un signore». La risposta dell'attrice è epica

di Redazione web

I concorrenti del Grande Fratello hanno festeggiato la notte di Halloween con una festa in maschera. Ognuno indossava i panni di qualche personaggio lugubre e pauroso o di qualche protagonista cattivo di film famosi, ad esempio, Beatrice Luzzi era la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. Proprio con questo suo look da antagonista, l'attrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe con Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello, aereo sopra la Casa per Beatrice Luzzi: «Incredibile, arriva da Londra». La frecciata di Mughini

Grande Fratello, Massimiliano Varrese critica di Heidi Baci: «Chi è veramente?»

Bea: “Non mi hai ancora chiesto scusa.. non dovresti chiedere scusa sullo a me ma a tutte le donne del mondo.



Garibaldi: “Io sono sempre stato un signore”



Bea: “Ma che cazzo dici, ma quale signore”



LA REGINA CHE SMONTA E ZITTISCE

IL RATTO-BALDI 🔥🔥🔥

#GrandeFratello pic.twitter.com/YI0Z9kgNTi — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) October 31, 2023

La discussione tra Beatrice e Giuseppe

Dopo la festa di Halloween di cui i gieffini sono stati protagonisti all'interno della casa, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi (ancora vestiti in maschera) hanno avuto un confronto in giardino. L'attrice, un po' infastidita, ha detto al concorrente calabrese: «Non mi hai ancora chiesto scusa per quello che hai detto... e non dovresti scusarti solo con me ma con tutte le donne del mondo perché non ci si comporta così». Giuseppe, quindi, ha risposto: «Io sono sempre stato un signore qui dentro» e Beatrice, ridendo, ha detto: «Ma che ca*** dici? Ma quale signore?». I fan, che già adorano la concorrente, si sono scatenati con i commenti.

I commenti dei fan

Il video dello scambio di battute tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha fatto il giro dei social e i fan del Grande Fratello hanno commentato numerosi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA