Grande Fratello, Giampiero Mughini attacca gli altri inquilini della Casa: «Pensate ai soldi che state guadagnando e non vi meritate»

di Redazione web

Giampiero Mughini è stato uno degli ultimi gieffini che sono entrati nella casa del Grande Fratello. Il giornalista non le manda di certo a dire e gli altri concorrenti si sono accorti di questo suo lato caratteriale irriverente che, comunque negli anni, è anche stato un suo marchio di fabbrica. Proprio nelle scorse ore, Mughini ha avuto uno scambio di battute con Angelica Baraldi e, nella frecciatina lanciata, ha incluso un po' tutti i ragazzi.

Angelik dice a Mughini che ierisera si sono messe a piangere per via delle canzoni tristi pensando ai loro cari.



Mughini:" Vabbè, pensate ai soldi che state guadagnando e che non meritate affatto"

IO COLLASSATO #grandefratello pic.twitter.com/hJGg5g4zOJ — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 22, 2023

La battuta di Giampiero Mughini

Giampiero Mughini è molto amato dal pubblico del Grande Fratello e lo si può constatare dai commenti che, da quando è entrato in casa, sono comparsi sui social. Il giornalista, nelle scorse ore, era seduto in giardino e Angelica Baraldi si stava allenando sul tapis roulant. A un certo punto, la 26enne di Modena ha detto: «Ieri sera eravamo tutte qui in giardino a piangere perché pensavamo alle persone che abbiamo fuori, proprio un mortorio era». Quindi, Mughini ha risposto: «Ma invece che piangere, pensate ai soldi che state guadagnando e che non vi meritate affatto».

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello hanno condiviso il video che riporta lo scambio di battute tra Angelica e Giampiero e qualcuno ha scritto: «Finalmente uno che dice le cose come stanno: mangiano, bevono, dormono, non lavorano e sono pure pagati», «Mughini li sta smontando uno a uno» oppure «Lui è decisamente la bocca della verità».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 19:10

