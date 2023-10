Grande Fratello, la mamma di Letizia Petris: «Con Paolo c'è molto feeling ma io conosco mia figlia»

di Redazione web

Il Grande Fratello è cominciato da più di un mese e all'interno della casa si stanno creando amicizie e legami tra i concorrenti. Una coppia, che ancora coppia non è, è quella formata da Letizia Petris e Paolo Masella che stanno coltivando una bella amicizia, anche se, lui le ha confessato di provare qualcosa che, però, lei non può ricambiare, dato che, è fidanzata. Sul loro rapporto si è espressa la mamma della gieffina, Sara.

Le dichiarazioni di mamma Sara

La mamma di Letizia Petris, Sara, recentemente, ha rilasciato un'intervista alla trasmissione "Non succederà più" in onda su Radio Radio, in cui ha parlato del rapporto tra la figlia e Paolo Masella: «C'è del feeling evidente, sicuramente molta empatia, ma io conosco mia figlia e non ho mai visto malizia da parte sua. È molto affettuosa ed esclusiva nelle sue amicizie e, quindi, immagino che in un contesto così il rapporto con Paolo sia diventato per lei una zona di comfort. È chiaro che vista da fuori, mi sembra normale che si abbiano certe percezioni. Tutta questa empatia potrebbe, un giorno chissà, trasformarsi... però, al momento non vedo malizia. Ora, che si sono anche chiariti e Paolo ha detto di avere un interesse per lei, Letizia ha fatto un passo indietro, anche se, con qualche difficoltà perché è molto affettuosa, ripeto.

Il fidanzato di Letizia Petris

Infine, Sara ha anche parlato del fidanzato di Letizia Petris che la segue da fuori: «Il fidanzato di Letizia la segue sempre, non è molto social, al massimo posta qualcosa sul calcio che è la sua passione. Stanno insieme da tre anni e lui si chiama Andrea. Io lo sento sempre ed è ovvio che da fuori le percezioni siano diverse e più complicate, ma quando Letizia tornerà avranno modo di chiarirsi».

