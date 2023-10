GF, Fiordaliso squalificata? Spunta la frase choc: «Lavoro come un n***o». Il precedente con Arnold

di Redazione web

Fiordaliso è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La cantante di "Non voglio mica la luna" è molto amata dal pubblico e dai gieffini che le vogliono molto bene e l'hanno soprannominata "zia". In particolare, Fiordaliso è molto affezionata a Valentina e a Ciro con i quali si confida spesso. Tuttavia, oggi, domenica 15 ottobre, stava parlando in giardino con Rosy Chin e per una delle frasi che ha detto, potrebbe rischiare la squalifica. Ecco cosa è successo.

Fiordaliso a rischio squalifica?

Fiordaliso rischia la squalifica? È ciò che cominciano a pensare gli utenti social e i fan del programma dopo avere visto un video in cui la cantante parla con Rosy Chin. Le due gieffine sono sdraiate sull'amaca in giardino e parlano delle varie mansioni da svolgere in casa, quindi, Fiordaliso dice: «Prima di entrare qua, ho detto: "Vado al Grande Fratello e non faccio niente e, invece, lavoro come un n***o"» e ha riso.



Anche la sua coinquilina si è lasciata andare a una risata sonora e non ha dato troppo peso al termine utilizzato ma ha, invece, risposto: «Sì, io credo che un po' tutti lo pensassimo». I fan, quindi, hanno commentato: «In passato, tanti concorrenti sono stati squalificati per lo stesso motivo, dovrebbe esserlo anche lei» oppure «Credo che questa volta prenderanno provvedimenti».

L'episodio con Arnold

Non è, però, la prima volta, che Fiordaliso commette una gaffe del genere. Infatti, alcuni giorni fa, quando Arnold era ancora in casa, i due erano in camera da letto ed era buio e lei gli ha detto: «Sei troppo scuro, non ti vedevo».

