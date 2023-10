Grande Fratello, Samira Lui (dopo il confronto con Beatrice Luzzi) divide i fan: «Età mentale 5 anni»

di Redazione web

Beatrice Luzzi e Samira Lui sono state due delle protagoniste dell'ultima puntata del Grande Fratello. L'attrice e la modella friulana si sono scontrate senza, però, arrivare a una lite e la persona per cui hanno discusso è Giuseppe Garibaldi. Il gieffino, infatti, ha intrapreso una conoscenza più approfondita con Beatrice lasciando, quindi, un po' da parte Samira che non l'ha presa proprio bene. I fan, però, ancora una volta, appoggiano l'attrice.

Samira= età mentale 5 anni #GrandeFratello pic.twitter.com/vvdikt9Njx — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 12, 2023

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Samira Lui

All'inizio di questa edizione del Grande Fratello, quando ancora i concorrenti non si conoscevano bene, Giuseppe Garibaldi nutriva una sincera simpatia per Samira Lui che, però, già fidanzata, si è sempre comportata da amica. Poi, il gieffino ha cominciato a flirtare con Beatrice Luzzi e, ora, i due sembrano più uniti che mai. Proprio per questo motivo, il concorrente calabrese si è allontanato dalla modella che, come ha detto ieri in puntata, non capirebbe il suo comportamento. Dopo una quasi discussione che ha coinvolto anche Alfonso Signorini, Samira ha detto a Beatrice: «Se fossi stata gelosa, comunque, sarei venuta da te a dirti un sacco di cose che Giuseppe ha detto su di te». Quindi, l'attrice ha risposto: «O Dio, però, non tirarmi queste frecciatine». I fan non hanno apprezzato il comportamento della modella.

I commenti dei fan

Ai fan del Grande Fratello non è proprio piaciuta la battuta di Samira nei confronti di Beatrice che resta la preferita del pubblico che si esprime su Twitter. Qualcuno ha commentato così: «Samira... età mentale 5 anni», «Beatrice si dimostra sempre di più una signora» oppure «Un'altra bella che non balla proprio per niente».

