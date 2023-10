Grande Fratello, Heidi e Vittorio scherzano insieme e Massimiliano li fissa pensieroso: «È inquietante»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello sono già nate le prime simpatie tra i concorrenti e se i fan del programma si aspettavano che il primo bacio dell'edizione avrebbe visto protagonista Heidi Baci, si sbagliavano, dato che, i primi a scambiarsi tenerezze sono stati Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Comunque sia, la 26enne di Chieti continua a far parlare di sé perché piace molto a Massimiliano Varrese che sembrerebbe non apprezzare molto quando scherza con Vittorio Menozzi e non con lui.

Grande Fratello, Heidi a Massimiliano: «Io ho dei limiti, ma come va va». Fan perplessi: altro palo in arrivo?

GF, Massimiliano Varrese: «Chissà se fuori imitano le mie espressioni?». La risposta di Fiordaliso smorza tutto l'entusiasmo

Oltre noi anche la regia si diverte a percularlo, non smettere mai vi prego #grandefratello #gfpic.twitter.com/68sWSmG0cj — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 15, 2023

Alcune settimane fa, Vittorio Menozzi aveva confessato di nutrire una simpatia nei confronti di Heidi Baci, simpatia che la 26enne ricambiava e sembrava, quindi, che i due dovessero approfondire la loro conoscenza. Nella scorsa puntata del Grande Fratello, invece, il modello ha dichiarato di pensare ad Anita Olivieri, mentre, Heidi ha detto di essersi riavvicinata a Massimiliano Varrese che continua il suo corteggiamento pressante.

Ai fan, però, l'attore non va molto a genio e notano tutti i suoi comportamenti. Ad esempio, questa mattina, domenica 15 ottobre, Heidi e Vittorio stavano scherzando insieme in cucina e lui, dal salotto, continuava a fissarli pensieroso.

I commenti dai fan

I fan del GF hanno commentato il comportamento di Massimiliano Varrese. Qualcuno ha scritto: «Il guro è semplicemente inquietante», «Io non riesco a capire come faccia lui a non comprendere che a Heidi non gliene importa nulla» oppure «Massimiliano è troppo convinto e troppa convinzione fa male».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA