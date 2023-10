GF, Massimiliano Varrese: «Chissà se fuori imitano le mie espressioni?». La risposta di Fiordaliso smorza tutto l'entusiasmo

di Redazione web

Massimiliano Varrese è uno dei personaggi più controversi all'interno della casa del Grande Fratello: è spesso in grado di dividere i fan del programma che non sanno se tutti i suoi comportamenti sono sinceri e onesti. L'attore, inoltre, è convinto di essere molto amato fuori dalla casa, anche se, quasi ogni settimana, è la sua "acerrima nemica", ovvero Beatrice Luzzi, a essere votata dal pubblico come preferita. A smorzare l'entusiasmo di Massimiliano, ci ha pensato Fiordaliso.

La battuta di Fiordaliso

Questa mattina, venerdì 13 ottobre, alcuni gieffini si stavano confrontando sulla puntata andata in onda ieri sera. In cucina, c'erano Vittorio, Valentina, Massimiliano e Fiordaliso. L'attore si è rivolto agli altri gieffini con un'espressione buffa che molto spesso fa rivolgendosi alle telecamere e ha, quindi, detto: «Chissà se fuori dalla casa imitano le mie espressioni» e ha, poi, sorriso divertito. Né Vittorio, né Valentina gli hanno risposto: a smorzare l'entusiasmo di Massimiliano ci ha pensato Fiordaliso che ha risposto: «L'unica cosa che sappiamo da fuori è che Beatrice prende degli applausi pazzeschi».

Dopo la stoccata della cantante, in cucina, è calato un silenzio di tomba.

I commenti dei fan

I fan si sono molto divertiti ad assistere a questo scambio di battute tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso. Il popolo di Twitter parteggia per Beatrice Luzzi e, quindi, in molti hanno scritto: «Lui è proprio convinto di piacere a casa...» oppure «Appena nomini Bea, il guru smette di funzionare».

