Grande Fratello, Massimiliano ha scelto il prossimo "bersaglio"? «Lo massacro lentamente». Ecco a chi si riferisce

All'interno della casa del Grande Fratello si respira un po' di tensione: alcuni rapporti sono cambiati e certi inquilini si sono ricreduti su altri o, almeno, così sembra. È il caso di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che proprio non riescono a vedere le situazioni e le dinamiche allo stesso modo ma è anche il caso di Massimiliano Varrese che sembra avere rivalutato la figura dell'attrice e viceversa. Il gieffino, confidandosi con alcuni concorrenti, parrebbe avere scelto il suo prossimo "bersaglio". Ecco di chi si tratta.

Massimiliano Varrese si stava confidando con alcuni compagni di avventura in merito al comportamento che Giuseppe Garibaldi ha avuto nelle ultime settimane. L'attore ha detto: «Due o tre cose che ha fatto, non le doveva fare. Diciamo che ci sono cose che mi fanno ridere, però, se devo fare la parte dell'amico più grande, deve capire che ci sono cose che non si fanno. Da amico non ci sto, non gliela faccio passare perché deve crescere, se parlo così è perché ritengo di essere un amico che gli può insegnare qualcosa ed è giusto che gli arrivi la tranvata. Qui, non siamo al bar del paesino dove può fare le battute o gli scivoloni e tutti gli è concesso. Beatrice è una donna intelligente, con esperienza, difficile, perché il suo carattere è difficile e lui si trova a essere sopraffatto da tutto questo, non lo sa gestire e potrebbe rischiare di continuare a fare cavolate.

Massimiliano contro Giuseppe: “Da amico non gliela faccio passare.” ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/tunVsSGDEy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2023

Infine, dopo avere espresso il proprio parere in merito ai comportamenti di Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese ha concluso il suo discorso dicendo: «Lo massacro lentamente e psicologicamente».

